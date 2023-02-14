Германия возобновит производство боеприпасов для установок Gepard, которые передали Киеву 14 февраля, 11:58 ЗСУ Gepard (Фото:Christian Charisius/Reuters)

Германия возобновит производство боеприпасов для зенитных самоходных установок Gepard, которые получает Украина в рамках военной помощи для борьбы с оккупационными войсками РФ.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Reuters.

По его словам, страна подписала контракты с компанией Rheinmetall.

«Мы быстро начнем собственное производство боеприпасов для Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части противовоздушной обороны», — отметил он перед встречей с министрами НАТО в Брюсселе.

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Отмечается, что Германия уже несколько месяцев пытается найти новые боеприпасы для зенитных установок Gepard, они были выведены из эксплуатации в 2010 году.

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Неделю назад Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли зенитные самоходные установки Gepard и снаряды к ним.

Перед этим Писториус во время визита в Киев сообщал, что до конца февраля 2023 года украинские военные получат управляемые ракеты для систем ПВО и пять зенитных танков Gepard.

