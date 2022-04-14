В Молдове запретили георгиевскую ленточку

14 апреля, 15:57
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В Молдове запретили георгиевскую ленточку (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

В Молдове запретили георгиевскую ленточку (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

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В четверг, 14 апреля, в Молдове запретили георгиевскую ленточку.

Об этом сообщает Noi.md.

Поправки в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие «запрет общеизвестных атрибутов и символов, которые используются в контексте действий военной агрессии», были приняты в окончательном чтении.

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Документ поддержали 53 депутатов.

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Инициатива, предложенная депутатом ПДС Лилианом Карпом, предусматривает штрафы в размере от 4500 до 9000 леев, налагаемые на физических лиц за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Молдова Георгиевская ленточка Запрет

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