В Молдове запретили георгиевскую ленточку 14 апреля, 15:57 Цей матеріал також доступний українською В Молдове запретили георгиевскую ленточку (Фото:Фотобанк Moscow-Live/www.flickr.com)

В четверг, 14 апреля, в Молдове запретили георгиевскую ленточку.

Об этом сообщает Noi.md.

Поправки в Кодекс о правонарушениях, предусматривающие «запрет общеизвестных атрибутов и символов, которые используются в контексте действий военной агрессии», были приняты в окончательном чтении.

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Документ поддержали 53 депутатов.

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Инициатива, предложенная депутатом ПДС Лилианом Карпом, предусматривает штрафы в размере от 4500 до 9000 леев, налагаемые на физических лиц за изготовление, публичное использование или пропаганду экстремистской или военной символики.

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