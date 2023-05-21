Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата на своих самолетах

21 мая, 19:22
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Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата (Фото:REUTERS / David Mdzinarishvili)

Georgian Airways объявила президента Грузии персоной нон грата (Фото:REUTERS / David Mdzinarishvili)

Авиакомпания Georgian Airways объявила президента Грузии Саломе Зурабишвили персоной нон грата на своих самолетах.

Как сообщает Новости Грузия, с соответствующим заявлением выступил председатель совета директоров авиакомпании Тамаз Гаиашвили.

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Он заявил, что это ответ на вчерашнее заявление Зурабишвили, которая призвала к бойкоту авиакомпании после начала прямых рейсов в Москву.

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«Мы не пустим ее на борт», — заявил Гаиашвили, требуя от президента принести извинения, причем не только авиакомпании, но и всему народу Грузии.

Он добавил, что Georgian Airways гордится заслугами и подвигами летчиков компании, которые 30 лет назад вывозили людей из горящего Сухуми.

Критикуя президента, Гаиашвили также акцентировал на ее французском прошлом, указывая, что она «гуляла по Парижу», и выступил с обвинениями в адрес предков Зурабишвили: «Пусть эта дама расскажет о своих предках, которые вместе с казной Грузии разграбили церкви-монастыри и национальные музеи и бежали, оставив грузинский народ голодным».

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Саломе Зурабишвили родилась во Франции, в семье грузинских политических эмигрантов Левана Зурабишвили и Зейнаб Кедиа, которых детьми вывезли из Грузии после вторжения Красной Армии и советизации в 1921 году.

Ее дед Иване Зурабишвили — юрист, литератор, входил в правительство независимой Грузии в 1918 и 1921 годах. В 1921 году Зурабишвили вместе с семьёй покинул страну. Первые три года он работал в Стамбуле юрисконсультом в турецко-иранском банке, затем в 1924 году переехал в Париж. Скончался в 1940 году, похоронен на Левильском кладбище.

Прадед Нино Николадзе, просветитель и общественный деятель, был основателем морского порта в Поти и инициатором строительства первой грузинской железной дороги. С 1920 по 1926 годы жил и работал в Лондоне, затем вернулся на родину, где умер через два года.

Грузия возобновила авиасообщение с Россией впервые за четыре года: что известно

10 мая российский диктатор Владимир Путин неожиданно отменил многолетний визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну.

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Путина провокацией.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявление Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways вскоре получила разрешение на прямое авиасообщение с РФ.

19 мая в Грузии приземлился первый за четыре года самолет из Москвы.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Грузия Россия-Грузия Georgian Airways Саломе Зурабишвили Протесты в Грузии

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