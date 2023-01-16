Друзья и враги. Америке понадобится больше помощи союзников, чтобы удержать лидерство в мировом порядке — The Economist 16 января, 16:50 Эксклюзив NV Для президента США Джо Байдена сеть альянсов и партнерств является важнейшим стратегическим активом США (Фото:The White House / Flickr)

Некоторые известные американцы хотели бы расширить Большую семерку, состоящую из индустриализированных демократий, и превратить ее в G12, пишет Антон Лагуардия, редактор материалов о дипломатии журнала The Economist.

Матеріал опубліковано у спецвипуску журналу НВ Світ попереду 2023 за ексклюзивною ліцензією The Economist. Републікацію заборонено.



Іноді кажуть, що Америка має союзників, а Китай і Росія — лише клієнтів. Більшість країн перебуває в незручній невизначеності між цими двома таборами. Для президента Джо Байдена неперевершена мережа альянсів і партнерств є «найважливішим стратегічним активом» США у дедалі гострішому змаганні з великими суперниками. У цьому його позиція разюче відрізняється від позиції його попередника Дональда Трампа, який сприймав більшість союзників як нахлібників.



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У Європі союзники приєдналися до Америки, допомагаючи Україні зупинити вторгнення Росії. Фінляндія і Швеція поспішають приєднатися до НАТО. Тим часом у Азії зусилля Америки з обмеження впливу Китаю сильно залежать від її мережі офіційних альянсів і багатообіцяючих партнерств. У 2023 році Америка хоче зміцнити «з'єднувальну тканину» між своїми союзниками на сході та заході. У розумінні Байдена це частина глобального змагання між демократіями й автократіями. А ще це можна розглядати як відновлення старих геополітичних концепцій утримання євразійського центру через контроль «периферії», у цьому випадку — за допомогою кордону із союзників, що простягнувся від Японії до Британії.

Однак сполучати між собою ці ланки сьогодні не так і легко. НАТО засноване на засадах взаємозахисту: напад на одного — це напад на всіх. На протилежність цьому, альянси США в Азії — це система двосторонніх договорів про оборону із кожною з країн, майже без спільних планування й тренувань. Америка спробувала посилити свої альянси в Індійсько-Тихоокеанському регіоні за допомогою ситуативних партнерств: тристоронніх навчань із протиракетної оборони з Японією та Південною Кореєю, військово-морських навчань із Японією та Австралією, а також різнопланового співробітництва в рамках Чотиристороннього безпекового діалогу Quad з Японією, Австралією та Індією з усіх питань — від вакцин до морського піратства.