Оборона Украины на востоке может определить успех наступления на юге — Генштаб Эстонии

11 августа, 16:39
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Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Генштаб Эстонии убежден, что оборона Украины на северо-востоке страны может определить успех или неудачу наступления ВСУ на юге.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на главу оперативного управления Генштаба Сил обороны Эстонии полковника Тармо Кундла.

«Происходящее на северо-востоке Украины может определять успех или неудачу на юге, и наоборот», — добавил он.

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Он отметил, что линия фронта за неделю существенно не изменилась и продолжается война на истощения. Ни российские силы, ни ВСУ не имеют решающего преимущества перед противником, это не способствует масштабным атакам, добавил Кундла.

По его словам, на этой неделе оккупанты проводили в среднем от 30 до 40 атак в день, но ВСУ продолжают удерживать инициативу и наносить удары разной силы и характера на многих участках фронта.

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Ранее командующий Сухопутных войск Александр Сырский заявил, что российские захватчики выбрали главным для своего наступления Купянское направление.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что на Купянском направлении ситуация остается сложной, однако контролируемой. Российские оккупанты используют против ВСУ «мясные штурмы», однако безрезультатно.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Эстония Наступление Генштаб ВСУ

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