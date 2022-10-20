Киев — Белграду. Украина просит Сербию выдать экс-генерала СБУ Наумова — что об этом известно 20 октября, 22:32 Наумов подозревается в госизмене и помощи российским войскам в захвате ЧАЭС (Фото:Schemes (RFE/RL graphics))

Андрей Наумов покинул Украину за несколько часов до начала российского вторжения, и теперь Киев просит Белград о его экстрадиции. Подробности — в материале Стефана Веселиновича, Галины Корбы и Оксаны Тороп, BBC News.

Україна надіслала до Сербії запит про екстрадицію колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрія Наумова, який в Україні підозрюється в держзраді та допомозі російським військам у захопленні ЧАЕС.

«Суд міста Ниш розглядає справу громадянина України Андрія Наумова на підставі запиту про екстрадицію в Україну», — йдеться у письмовій відповіді прессекретаря суду на запит BBC News Сербія.

Наумов, якого президент України Володимир Зеленський назвав зрадником і позбавив звання бригадного генерала, залишив країну 23 лютого, за кілька годин до початку російського вторгнення.

У Державному бюро розслідувань України повідомили, що Андрій Наумов міг збирати й передавати російським спецслужбам дані, що становлять державну таємницю, зокрема, щодо систем безпеки зони відчуження ЧАЕС.

До свого приходу в СБУ Андрій Наумов керував держпідприємством «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Він — фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця.

На початку червня Наумов був затриманий на прикордонному переході між Сербією і Північною Македонією. Поліція виявила у нього незадекларовані кошти: понад 600 тисяч євро та близько 125 тисяч доларів готівкою, а також коштовності.

Разом із ним в авто був український бізнесмен та громадянин Німеччини Олександр Акст, якого теж затримали. Наумов і Акст перебувають у слідчому ізоляторі міста Ниш, проти них висунули звинувачення у відмиванні грошей.

MUP Srbije Гроші, вилучені під час затримання Наумова й Акста на прикордонному переході Прешево

Підстави для екстрадиції

Невідомо, що Київ вказав причиною екстрадиції Наумова, оскільки на першому слуханні, яке відбулося 19 жовтня, петицію України не зачитали, повідомила BBC адвокат Наумова Таня Савич.

Засідання перенесли через те, що Наумов попросив надати перекладача на українську, додає вона.

«Ми досі офіційно не знаємо, чи вимагається екстрадиція на підставі якогось злочину загального характеру, чи це державна зрада, оскільки президент України кілька разів згадував про це», — каже Савич.

Тим часом, як повідомило ВВС джерело в спецслужбах України, у вересні до Сербії направили запит на екстрадицію Наумова.

Савич каже, що її клієнт заявив у суді, що боїться за своє життя у разі екстрадиції в Україну.

«У 2020 році на нього скоїли замах, і ми маємо вирок суду щодо особи, яка це вчинила».

«Є підозра, що керівники зараз у найвищих президентських колах. Він каже: якщо його екстрадують, це стане його смертним вироком», — стверджує Савич.

Джерело в українських спецслужбах повідомило, що екстрадицію вимагають за підозрою у корупції.

«Підстава — це корупція, розкрадання державних коштів. Так більше шансів, що його повернуть», — пояснює джерело.

Між Україною і Сербією діє Угода про міжнародну співпрацю у кримінальних справах, що регулює питання екстрадиції.

Міністерство юстиції Сербії, що відповідає за екстрадицію іноземних громадян, на момент публікації цієї статті не відповіло на запитання BBC щодо запиту про екстрадицію Наумова.

Від МЗС, яке відповідає за комунікацію з державними органами інших країн, відповіді теж не надходило.

MUP Srbije Смарагди, вилучені під час затримання Наумова і Акста на прикордонному переході Прешево

Дві справи

Зараз у Високому суді Ниша розглядають дві справи щодо Наумова: про екстрадицію до України та підозру у відмиванні грошей.

Слідство в останній справі досі триває, тому термін затримання підсудного кілька разів подовжували — востаннє до 2 грудня.

Це крайній термін, після якого суд має або висунути обвинувачення, або закрити справу.

«Все на тій стадії, що й чотири місяці тому, обвинувального вироку поки що немає, ми чекаємо ще якихось доказів», — каже Савич, одна з чотирьох адвокатів, що представляють Наумова в обох справах.

На момент публікації цієї статті прокуратура Ниша не відповіла на запити ВВС про стан розслідування проти Наумова.

Як повідомляє «Радіо Вільна Європа», на запит прокуратури Сербії українська прокуратура нещодавно повідомила про те, що Наумов перебуває під слідством за звинуваченням у зловживанні службовим становищем.

«Він (Наумов) надав нам інформацію про те, що ці розслідування завершені, що він має докази цього, і що його згодом призначили головою СБУ і надали генеральське звання», — каже Савич.

«Чи з’явилися якісь нові докази, чи були вони знову відкриті, що сталося за цей час в Україні, ми поки що не маємо інформації, і ми очікуємо, що нам про це повідомлять», — каже Савич.

Вона додає, що зараз головне питання полягає у тому, як процедура екстрадиції вплине на справу про відмивання грошей.

«Зараз все призупинене, щоб подивитися, що буде з екстрадицією, тому що це наразі найважливіша й найбільш термінова справа», — каже Савич.

Schemes ( RFE/RL graphics)

Хто такий Андрій Наумов

Галина Корба, BBC News Україна

40-річний Андрій Наумов має великий досвід роботи в силових структурах України. Він 12 років працював в генпрокуратурі, в останні роки відповідав там за матеріально-технічне забезпечення.

Після цього недовго обіймав керівні посади в Державному агентстві з управління Чорнобильською зоною відчуження — це агентство відповідає за усі види господарської діяльності у зоні безпеки, яку окреслили довкола Чорнобильської АЕС після аварії 1986 року.

Звідти власне Наумов перейшов в Службу безпеки України після того, як в 2019 році її очолив колись близький соратник і навіть друг президента Зеленського Іван Баканов.

Журналісти-розслідувачі, зокрема, «Радіо Свобода» називали Наумова «давнім другом та правою рукою» Баканова, хоча самі посадовці таких оцінок ніколи не коментували.

В СБУ Наумов отримав посаду начальника головного управління внутрішньої безпеки, а рік потому, в 2020 році, президент Зеленський присвоїв йому перше в історії СБУ звання бригадного генерала.

Андрій Наумов завжди вів вкрай непублічне життя, в мережі вкрай мало його фотографій, він уникав спілкування з журналістами, а діяльність управління, яке він очолював, була фактично засекреченою.

З усім тим він кілька разів ставав фігурантом гучних скандалів. У жовтні 2020 року програма «Схеми» оприлюднила розслідування, відповідно до якого родичі Наумова в останні роки заволоділи елітним майном, яке не відповідало їхнім доходам, — квартирою в дорогій новобудові в центрі Києва та маєтком неподалік від столиці.

Водночас журналісти виявили, що фактично майном користується сам Наумов. Вони також виявили, що квартиру його мати начебто купили за ціною, що була втричі нижчою за ринкову. Що поставило питання щонайменше ухилення від сплати податків, щонайбільше — про можливу корупцію.

За кілька місяців, в січні 2021 року СБУ несподівано оголосило про розкриття гучної справи. Начебто на Андрія Наумова готував замах інший високопосадовець зі Служби — колишній перший заступник голови СБУ Дмитро Нескоромний.

За версією слідства, Наумов перешкоджав Нескоромному повернутись на високу посаду СБУ. Сам Нескоромний відтоді переховується від слідства, але заявляв, що звинувачення щодо нього є безпідставними.

Влітку 2021 року Наумова раптово звільнили з СБУ. Офіційно в офісі президента це пояснили потребою в «системній трансформації», неофіційно у ЗМІ повідомляли, що президент незадоволений тим, що СБУ все частіше приписують зв’язки з контрабандою.

Зокрема, опозиційний журналіст Юрій Бутусов заявляв, що Наумов «керував контрабандними схемами, закривав та відкривав замовні кримінальні справи та віджимав бізнес». Він також приписував йому співпрацю в питаннях контрабанди з Олександром Акстом — саме з чим чоловіком згодом Наумова затримали у Сербії.

Ані Наумов, ані керівництво СБУ таких обвинувачень не коментували.

Знову ім'я Наумова засвітилося в українській політиці після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Програма «Схеми» повідомила, що він виїхав з України за лічені години до вторгнення, а в березні в кількох помешканнях Наумова провели обшуки. Згодом Державне бюро розслідування (ДБР) повідомило, що Наумов фігурує в кримінальному провадженні про державну зраду.

Пізніше ДБР уточнило, що саме Наумов міг збирати та передавати російським спецслужбам дані щодо систем безпеки зони відчуження довкола Чорнобильської станції. Ці дані він міг збирати і як людина, яка колись займалась управлінням зоною відчуження ЧАЕС, і як посадовець СБУ.

Після початку російського вторгнення українська влада визнавала, що для неї стало цілковитою несподіванкою, що росіяни почали наступ на Київ з боку Чорнобильської АЕС, а саму станцію окупували на кілька тижнів, доки їх не відтіснили з Київщини українські війська.

31 березня Зеленський позбавив Наумова звання бригадного генерала. А в традиційному вечірньому зверненні того дня президент фактично назвав експосадовця «зрадником».

Як дізналась BBC, українська влада розраховує повернути Наумова, якого згодом затримали в Сербії, щоб він постав перед судом.

«Наумова оголосили і в міжнародний розшук, і подали документи на екстрадицію на початку вересня», — повідомило ВВС джерело в правоохоронних органах.

Водночас станом на 13 жовтня, Наумова не було серед людей, що перебувають у розшуку, ані в базі Міністерства внутрішніх справ України, ані в базі Інтерполу.

У перші місяці після російського вторгнення стало відомо відразу про кілька гучних справ щодо держзради з боку посадовців СБУ на різних рівнях. Дехто з них, як і Наумов, завдячували своєю кар'єрою Івану Баканову.

Президент після тривалих роздумів таки ініціював звільнення з посади голови СБУ свого друга Баканова.

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