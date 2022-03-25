Шойгу и Герасимов уходят в тень. Кремлю не удается скрыть длительное отсутствие глав минобороны и Генштаба в публичном пространстве 25 марта, 16:44 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Герасимов и Шойгу (Фото:Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS)

С 11 марта пропагандистские медиа России не транслировали заявлений высшей военной верхушки — министра обороны Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Видео с Шойгу в репортаже о заседании Совета Безопасности РФ 24 марта может быть монтажным спецэффектом.



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Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу появлялся в новостях почти каждый день после начала российско-украинской войны вплоть до 11 марта. В тот день минобороны РФ сообщило о его переговорах с министром обороны Турции Хулуси Акаром, а в новостях показали, как Шойгу посетил Центральный военный клинический госпиталь, где вручил награды российским военнослужащим, участвовавшим в «специальной военной операции» .

18 марта Шойгу упоминался на сайте Кремля. В сообщении говорилось, что Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза «ход спецоперации». Согласно пресс-службе, на заседании присутствовал министр обороны, но видео и фотографий не публиковалось. В тот же день, 18 марта, на Первом канале вышел сюжет о том, как Шойгу вручает награды, однако картинка совпадала с видео, опубликованным неделей ранее.

Обычно Сергей Шойгу очень активен в СМИ, писало издание Агентство. В последнее время в минобороны РФ резко увеличился штат пресс-службы, ведомство стало уделять большое внимание публичному образу своего руководителя.

22 марта на странную паузу в освещении деятельности Шойгу обратил внимание журналист Медиазоны Дмитрий Трещанин. «Слушайте, великого пиар-министра Шойгу нет в публичном пространстве с 11 марта. 11 дней войны у нас нет главы минобороны. Он что, в Чернобаевке?» — саркастически поинтересовался Трещанин.

Кремль решил отреагировать. 24 марта пропагандисты из РИА Новости разместили видео, на котором Шойгу присутствует на заседании Совета Безопасности РФ. Оппозиционное издание The Moscow Times сразу заметило несостыковки. «Если вы сравните видео с заседанием от 11 марта, вы сможете заметить, что: задний фон у министра такой же; одет он одинаково; красный галстук Шойгу съехал в ту же сторону».



Медиазона внимательно проанализировала кадры заседания. Видеоредактор Александра Дубровская пришла к выводу: Шойгу на Совбезе не было.

В эфир пустили именно те кадры онлайн-совещания, на которых видны проблемы с камерой у Шойгу (его окно — в левом верхнем углу). Теоретически, видео могло быть снято в самом начале заседания, которое стартовало внезапно, и оператор Шойгу не выставил кадр, а затем опомнился. Но это звучит сомнительно: камера была включена, ее как будто просто перевели.

Кадр с совещания 11 марта. Шойгу в том же костюме и галстуке, что и на видео, датированном 18 марта / Фото: Скриншот Комсомольская правда / YouTube

«Вторая, более вероятная версия — в том, что такой эффект просто добавили на постпродакшене. Это сделали для того, чтобы привлечь внимание зрителей именно к этому углу, чтобы все обязательно заметили, что Шойгу присутствует на заседании. Присутствовал ли Шойгу? Любому человеку, который занимается монтажом и постпродакшеном, известно, что вклеить что-либо на экран телевизора, особенно если сам кадр статичный (в нем нет движения) — это элементарная задача», — пишет Медиазона.

На следующем кадре, где заметен экран с участниками заседания, вместо окна Шойгу — черное поле.

Российский журналист Александр Невзоров с иронией отнесся к происходящему. «Вот и Шойгу пошел на повышение. Теперь он мультик. Микки Шойгу», — написал он.



Здоровье? Или опала?

В окружении Шойгу обсуждают, что он нездоров — проблемы с сердцем, рассказал Агентству источник, лично знакомый с министром.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опровергал сообщения о недомогании главы минобороны. У Шойгу сейчас «много забот», говорил он. 24 марта Песков уверял издание Подъем, что глава военного ведомства принимал участие в заседании Совбеза и даже докладывал на нем. Показ в федеральном эфире кадров совещания без звука спикер пояснил тем, что доклад Шойгу был «в закрытой части».

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов связывает «пропажу» Шойгу с тем, что в российских структурах идет разбирательство и поиск виновных в провалах армии в Украине.

«Сейчас проходит выяснение, кто сделал такую подставу, что они, не имея информации о нашей стране, пошли на такую авантюру. Сейчас там проходит выяснение отношений между их структурами. ФСБ тыкает пальцем, что военные недоработали, военные — что недоработали другие структуры», — заявил он в эфире телемарафона 23 марта.

По словам пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби, глава Пентагона Ллойд Остин и глава Комитета начальников штабов Марк Милли неоднократно пытались наладить телефонные переговоры с Шойгу и начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, но те «до сих пор отказывались в них участвовать».

Американский телеканал Fox News обращал внимание на слухи о домашнем аресте Шойгу, которого якобы хотят «назначить виновным» за провал блицкрига в Украине.



Daily Beast предполагает, что Шойгу вынужден отбиваться от обвинений в воровстве и коррупции, ослабившим вооруженные силы РФ накануне вторжения в Украину. Впрочем, Путин вряд ли пожертвует ближайшим соратником в разгар военной кампании, отмечается в публикации. «Проблема, с которой столкнулся Путин, заключается в том, что в армии нет никого, кто был бы настолько популярен, чтобы заменить Шойгу. Шойгу избавился от всех популярных генералов», — сказал изданию российский журналист-расследователь Андрей Солдатов.

«Ядерная триада»

Сообщается также об исчезновении из публичного пространства главы Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова. О мероприятиях с его участием ничего не известно также с 11 марта, когда появилась новость о переговорах Герасимова с главой турецкого Генштаба Яшаром Гюлером.

Комментариев на этот счет в прокремлевской прессе РФ нет.

67-летний генерал армии Герасимов возглавляет Генштаб с 2012 года. Он считается создателем так называемой доктрины Герасимова, которая легла в основу российской концепции войны нового поколения, сочетающей методы открытой интервенции и гибридных атак.

Одна из версий его «молчания» — гибель генерал-майора Виталия Герасимова, который, по некоторым данным, является племянником начальника Генштаба. Видимо, он был убит во время боев под Харьковом в начале марта. Интернет-расследователи из Bellingcat обнаружили, что российские разведчики использовали открытую связь, чтобы сообщить на родину о смерти Виталия Герасимова. Однако официально РФ не признала ликвидацию своего генерал-майора.

Другие источники полагают, что исчезновение упоминаний о главе Генштаба имеет те же причины, что и «пропажа» Шойгу — недовольство Путина ходом войны в Украине.

Наконец, некоторые эксперты предлагают вспомнить совещание, которое диктатор проводил 27 февраля. Путин заявил Шойгу и Герасимову, сидевшим в отдалении от него за длинным столом, о приведении сил сдерживания «в режим особого боевого дежурства». Иными словами, речь шла о возможности применения Россией ядерного оружия.

Герасимов, Шойгу и Путин на совещании 27 февраля / Фото: Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

ВВС пишет, что при президенте РФ постоянно находится «ядерный чемоданчик» — мобильный пункт автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами Казбек. С него подается команда о пуске ракет. В открытых источниках говорится, что таких чемоданчиков всего три — еще два у министра обороны и начальника Генштаба. Однако по-разному описывается необходимость подтверждения команды — она должна поступить то ли с двух, то ли со всех трех пультов.

Бывший генеральный инспектор бундесвера (это высшая армейская должность в Германии) Харальд Куят наблюдал за выражением лиц Шойгу и Герасимова 27 февраля и заметил на них крайнее удивление, писало DW. Куят пришел к выводу, что «это было личное решение Путина, которое он принял, очевидно, без консультаций со своим советниками, чтобы повысить ставки перед переговорами между представителями Украины и России в Беларуси».

Готовы ли Путин, Шойгу и Герасимов синхронно привести в действие ядерное оружие? Экс-начальник оперативного командования объединенных сил НАТО, отставной генерал бундесвера Эгон Раммс отмечал, что существуют четыре ступени боеготовности российских войск стратегического назначения и Путин перевел их на вторую.

Риск случайного начала ядерной войны он считает не очень высоким, учитывая тот факт, что ключи на применение атомного оружия находятся не у Путина одного. Правда, признает Раммс, российский министр обороны — «абсолютно послушный президенту человек». О начальнике Генштаба он этого не сказал…

…25 марта министерство обороны России вновь упомянуло своего руководителя в пресс-релизе. «В связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Карабахе состоялся телефонный разговор министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. Главы оборонных ведомств обсудили пути стабилизации ситуации в Карабахе и поддержания безопасности на Южном Кавказе», — заявили в военном ведомстве страны-агрессора, не предоставив свежих фотографий или видеокадров.

