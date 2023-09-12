Пощечина генералу «Армагеддону». Что означает новая должность Суровикина в СНГ — ГУР 12 сентября, 14:20 Сергей Суровикин (Фото:Russian Defence Ministry / Handout via REUTERS)

В Главном управлении Минобороны Украины считают демонстративно «бессмысленным» назначение бывшего командующего ВКС России генерала Сергея Суровикина главой координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.

Таким мнением в интервью Radio NV поделился Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны Украины.

Отвечая на вопрос о том, действительно ли Суровикина назначили главой координационного комитета по вопросам противовоздушной обороны при совете министров обороны СНГ и какой будет его дальнейшая судьба, Юсов отметил: «Такая информация есть, она проверяется, но если представить, что это правда, то более бессмысленной и пустой должности себе трудно представить. Речь идет даже не об ОДКБ, должность в этом блоке сегодня также ни на что бы не влияла. Но какой-то комитет в неработающем и фактически несуществующем СНГ — это совсем уж пощечина, скажем так, и репутационная, и политическая».

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Он также подтвердил данные о том, что после мятежа ЧВК Вагнера относительно Суровикина происходили «следственные действия, давление, ограничение исполнения обязанностей, свободы передвижения, общения для Суровикина с подчиненными и семьей». «Это все имело место», — отметил Юсов.

23 августа Владимир Путин уволил Сергея Суровикина с должности командующего ВКС РФ. Командующим Воздушно-космических сил России вместо него назначили его заместителя генерала Виктора Афзалова.



4 сентября в Сети появилось фото Суровикина, который, предположительно, впервые после бунта главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина появился на публике. Его опубликовала российская пропагандистка Ксения Собчак.

Через несколько дней после мятежа Пригожина NYT сообщала, что Суровикин знал о подготовке бунта и мог даже содействовать мятежникам. 28 июня The Moscow Times подтвердили факт ареста генерала в связи с бунтом Пригожина.



29 июня Financial Times сообщила, что Суровикина действительно задержали, однако из-за чего именно — неизвестно. Дочь генерала сказала, что с отцом «все хорошо» и он «на своем рабочем месте».

15 августа издание Politico сообщило, что Суровикин находится под домашним арестом и лишен руководящей роли в войне России против Украины.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов ранее высказывал предположение, что Суровикина сделают «крайним» за атаки на Москву.