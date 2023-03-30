«Об этом мало говорят». Специалист рассказал, в каких военных конфликтах уже применялись снаряды с обедненным ураном 30 марта, 00:23 По словам Александра Коваленко, снаряды с обедненным ураном использовались в ряде военных конфликтов, в частности во время второй иракской войны в 2003—2011 годах (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал NV, какую историю имеют снаряды с сердцевиной из обедненного урана и в каких войнах они использовались

В интервью NV Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, рассказал, что идея применения артиллерийских снарядов с сердцевиной из обедненного урана берет начало в 1970-х годах, а активно такие боеприпасы стали использоваться уже в 1980-х.

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По словам Коваленко, такие снаряды использовал и Советский Союз во время войны в Афганистане (1979−1989 годы).

«Об этом мало говорят и об этом мало информации в открытых источниках, но именно в боевых условиях в Афганистане советские образцы снарядов с обедненным ураном проходили свои первые испытания», — сообщил NV обозреватель группы Информационное сопротивление.

Также эксперт рассказал, что такое оружие применялось во время первой иракской войны [война в Персидском заливе в 1990—1991 годах] и второй иракской войны [2003−2011 годы].

Напомним, 27 марта министр обороны Алексей Резников официально подтвердил, что британские танки Challenger 2 прибыли в Украину, отметив, что скоро эти машины приступят к своим боевым задачам.

А неделей ранее заместитель министра обороны Великобритании Анабель Голди сообщила, что вместе с основными боевыми танками Лондон передаст Киеву еще и снаряды с сердцевиной из обедненного урана.

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