Топ-генерал США показал видео применения «бомбы-разрушительницы бункеров», которой ударили по ядерным объектам Ирана

Соответствующее видео публикует служба быстрого реагирования в четверг, 26 июня.

Как отметил Кейн, в отличие от обычной наземной бомбы, от этой не остается кратера от удара, поскольку она предназначена для глубокого залегания и дальнейшего функционирования.

По словам генерал-лейтенанта, США начали разработку бомб GBU-57 серии MOP (Massive Ordnance Penetrator) для подрыва бункеров примерно 15 лет назад, после того, как узнали о секретном иранском заводе по обогащению урана в Фордо, пишет New York Post.

Кейн отметил, что GBU-57 весит 30 000 фунтов (13,6 тонны) и состоит из стали, взрывчатки и детонатора, запрограммированного специально для каждого оружия для достижения определенного эффекта внутри цели.

Кейн также подчеркнул, что операция по поражению ядерных объектов Ирана прошла по плану, а сброшенные бомбы «сработали так, как было задумано, то есть взорвались», сообщает CNN.

«Мы знаем это благодаря другим разведывательным средствам, которые мы имеем, которые были видимыми… И мы знаем, что реактивные самолеты зафиксировали, как сработало первое оружие», — добавил Кейн.

GBU-57 MOP (Massive Ordnance Penetrator) — это сверхмощная американская авиационная бомба, разработанная для поражения сильно укрепленных и глубоко закопанных целей, таких как бункеры или подземные объекты. Бомба оснащена GPS-наведением и способна пробивать до 60 метров бетона или более 40 метров каменной породы, прежде чем взорваться. Основной носитель — стратегический бомбардировщик B-2 Spirit.

22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам на территории Ирана, в частности, по заводу Фордо, объектам в Натанзе и в Исфахане, где происходит обогащение урана. Президент Дональд Трамп заявил об уничтожении этих целей. Он также сообщил о договоренности Ирана с Израилем о прекращении огня.

24 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна одержала "историческую победу" после завершения 12-дневной войны с Израилем. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также охарактеризовал завершение войны как «историческую победу» для своего народа.

В этот же день телеканал CNN со ссылкой на данные разведки написал, что авиаудары США не уничтожили ключевые элементы ядерной программы Ирана, а, вероятно, лишь отбросили ее назад на несколько месяцев.

25 июня во время общения с журналистами на полях саммита НАТО в Гааге Трамп сравнил удары США по иранским ядерным объектам с ядерными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в Японии во время Второй мировой войны.