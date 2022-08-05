Газпром сжигает газ, который должен был поступать в Европу
Пламя от сжигания газа на границе Финляндии и РФ (Фото:Yle)
Об этом сообщает финское издание Yle.
Издание отмечает, что большое пламя на территории вблизи компрессорной станции Портовая видно из Финляндии.
Пожары начали фиксировать еще с 22 мая, когда Газпром снизил транзит газа в Европу через ГТС Украины.
Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для Северного потока, которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию — чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП-1 после плановых технических работ.
Несмотря на это, прокачка газа по Северному потоку c 27 июля сократилась до одной пятой от его мощности.
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