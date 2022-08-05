Газпром сжигает газ, который должен был поступать в Европу

5 августа, 06:13
Пламя от сжигания газа на границе Финляндии и РФ (Фото:Yle)

Пламя от сжигания газа на границе Финляндии и РФ (Фото:Yle)

Начиная с мая месяца российский Газпром начал сжигать газ вблизи компрессорной станции Портовая, через которую поставляется газ через Северный поток.

Об этом сообщает финское издание Yle.

Издание отмечает, что большое пламя на территории вблизи компрессорной станции Портовая видно из Финляндии.

Пожары начали фиксировать еще с 22 мая, когда Газпром снизил транзит газа в Европу через ГТС Украины.

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Ранее правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить турбину для Северного потока, которая прошла техническое обслуживание в Канаде, в Германию — чтобы пойти навстречу Германии и уменьшить риски, что РФ не возобновит поставки по СП-1 после плановых технических работ.

Несмотря на это, прокачка газа по Северному потоку c 27 июля сократилась до одной пятой от его мощности.

https://www.youtube.com/watch?v=agDMt1N0Ggo
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Газ Газпром Северный поток

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