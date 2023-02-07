По примеру ЧВК Вагнер. Газпром создает собственную частную военную компанию — разведка

7 февраля, 16:14
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Логотип-вывеска Газпром Saint Petersburg, 31 марта, 2022. (Фото:Reuters)

Логотип-вывеска Газпром Saint Petersburg, 31 марта, 2022. (Фото:Reuters)

По данным украинской разведки, российский энергетический монополист Газпром нефть создает собственную частную военную компанию для «безпасности объектов топливно-энергетического комплекса» страны.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как сообщается, соответствующее распоряжение было подписано главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

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По данным обнародованного разведкой документа, учредителями организации станет Газпром с размером уставного капитала 70% и частная охранная организация Стаф-центр с долей 30%.

Распоряжение правительства РФ (Фото: ГУР/Telegram)
Распоряжение правительства РФ / Фото: ГУР/Telegram

В разведке отметили, что при создании соответствующей организации правительство РФ ссылается на закон, где указано, что предприятиям отрасли "может быть предоставлено право на учреждение частной охранной организации" с размером доли в уставном капитале не менее 50%.

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В ГУР добавили, что в России продолжается гонка вооружений среди основных политических игроков, активно создающих частные армии по примеру Евгения Пригожина и его ЧВК Вагнер.

Теги:   Газпром ГУР Частная военная компания Вагнера

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