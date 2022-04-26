Россия вслед за Польшей прекратит поставки газа также в Болгарию из-за отказа платить в рублях 26 апреля, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Газпром не будет поставлять газ в Болгарию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министерство энергетики Болгарии сообщило, что со среды, 27 апреля, Газпром прекратит поставки газа в страну из-за отказа платить в российских рублях.

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Об этом сообщает болгарское издание Nova.

В правительстве Болгарии отметили, что выполнили все условия контракта, однако прогнозировали такую ситуацию. Власти страны сообщили, что уже разработаны альтернативные источники поставок.

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«Такой сценарий обсуждался в феврале, и мы готовы реагировать. Есть договоренности об альтернативных поставках, все обеспечено», — заявила пресс-секретарь кабинета министров Лена Бориславова.

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила сегодня, что получила письмо от Газпрома, в котором российский монополист заявил об остановке поставок газа в Польшу с 27 апреля из-за отказа выполнить требование российского диктатора Владимира Путина платить за газ в рублях. В PGNiG назвали это нарушением контракта со стороны Газпрома.

В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.



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