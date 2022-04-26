Россия вслед за Польшей прекратит поставки газа также в Болгарию из-за отказа платить в рублях

26 апреля, 23:26
Цей матеріал також доступний українською
Газпром не будет поставлять газ в Болгарию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Газпром не будет поставлять газ в Болгарию (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Поддержи НВ

Министерство энергетики Болгарии сообщило, что со среды, 27 апреля, Газпром прекратит поставки газа в страну из-за отказа платить в российских рублях.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

Об этом сообщает болгарское издание Nova.

В правительстве Болгарии отметили, что выполнили все условия контракта, однако прогнозировали такую ситуацию. Власти страны сообщили, что уже разработаны альтернативные источники поставок.

Видео дня

«Такой сценарий обсуждался в феврале, и мы готовы реагировать. Есть договоренности об альтернативных поставках, все обеспечено», — заявила пресс-секретарь кабинета министров Лена Бориславова.

Читайте также:

Газ резко подорожал (Фото:Depositphotos) Цены на газ взлетели из-за остановки Газпромом поставок в Польшу

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила сегодня, что получила письмо от Газпрома, в котором российский монополист заявил об остановке поставок газа в Польшу с 27 апреля из-за отказа выполнить требование российского диктатора Владимира Путина платить за газ в рублях. В PGNiG назвали это нарушением контракта со стороны Газпрома.

В конце марта Путин заявил, что было принято решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

Большинство европейских стран, кроме Венгрии, отказались платить за газ в рублях.

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2Y3yY2eZo
Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Газ Газпром Болгария Рубли Рубль Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X