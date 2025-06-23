Нафтогаз выиграл арбитраж против Газпрома в Швейцарии на $1,37 млрд

Международный арбитражный трибунал, который рассматривал дело в Швейцарии, обязал корпорацию из страны-агрессора РФ Газпром выплатить $1,37 млрд в пользу украинской НАК Нафтогаз.

Об этом 23 июня заявил глава правления Нафтогаза Сергей Корецкий.

По его информации, с мая 2022 года руководство Газпрома нарушил свои контрактные обязательства по принципу «take or pay» («бери или плати — ред.) и прекратило оплату.

Реклама

«В сентябре 2022 года Нафтогаз инициировал арбитраж, который Газпром пытался заблокировать через российские суды. Это не сработало. Теперь имеем окончательное решение: трибунал из арбитров из Швеции, Швейцарии и Израиля полностью встал на сторону Нафтогаза. Это важная победа. Искренне благодарю профессиональную команду юристов НАК Нафтогаз и наших юридических советников Wikborg Rein за этот результат. Следующий этап — обеспечить выполнение решения. Над этим и будем работать. Шаг за шагом», — написал Корецкий.

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года суд Парижа признал и предоставил разрешение на принудительное исполнение решения Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией Россией активов группы Нафтогаз в Крыму в объеме $5 млрд.

В декабре 2024 года Верховный суд Нидерландов отказал в удовлетворении кассационной жалобы РФ, которой агрессор стремился отменить частичное решение Гаагского арбитража о возмещении убытков, причиненных незаконной экспроприацией активов группы Нафтогаз в Крыму.

Суд подтвердил, что Россия экспроприировала крымские активы Нафтогаза в нарушение положений межправительственного соглашения между Украиной и РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В октябре Окружной суд города Хельсинки удовлетворил ходатайство НАК Нафтогаз Украины и еще пяти компаний группы Нафтогаз и наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии.

6 июня 2025 года стало известно, что Газпром подал новый иск Нафтогаз Украины в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.