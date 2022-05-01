Отказ платить в рублях. Финляндия готовится в мае к остановке поставок газа из РФ

1 мая, 01:27
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Ранее Газпром также остановил поставки газа в Болгарию и Польшу (Фото:REUTERS/Konstantin Chernichkin)

Ранее Газпром также остановил поставки газа в Болгарию и Польшу (Фото:REUTERS/Konstantin Chernichkin)

Правительство и частные компании в Финляндии готовятся к тому, что в мае российский Газпром остановит поставки газа в страну.

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Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

В правительстве отмечают, что причиной является отказ платить за газ в рублях. Газпром требовал от компании Gasum ответить на требование до 20 мая.

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В статье подчеркивается, что на газ приходится лишь 5% среди потребления энергоносителей в Финляндии.

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В то же время, из-за остановки поставок пострадают промышленные компании, которые используют газ для технологических процессов.

Напомним, что на этой неделе Россия прекратила поставки природного газа в Польшу и Болгарию.

После этого глава правительства Чехии Петр Фиала заявил, что это еще один аргумент в пользу отказа от энергоносителей из РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=FH_0hX7eJhs
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Газ Газпром Финляндия

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