«Должны избавиться от зависимости». Власти Чехии отреагировали на остановку Газпромом поставок газа в Польшу и Болгарию 27 апреля, 02:12 Цей матеріал також доступний українською Россия остановила поставки газа в Болгарию (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что решение Газпрома остановить поставки газа в Болгарию и Польшу является еще одним аргументом в пользу отказа от энергоносителей из РФ.



Война России против Украины — главные события 26 апреля

«Российская Федерация решила прекратить поставки газа в Польшу. Таким образом, Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива», — заявил Фиала.

Видео дня

Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила 26 апреля, что получила письмо от Газпрома, в котором российский монополист заявил об остановке поставок газа в Польшу с 27 апреля из-за отказа выполнить требование российского диктатора Владимира Путина платить за газ в рублях.

Позже об остановке поставок из РФ сообщила также Болгария.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.