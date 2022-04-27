«Должны избавиться от зависимости». Власти Чехии отреагировали на остановку Газпромом поставок газа в Польшу и Болгарию

27 апреля, 02:12
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Россия остановила поставки газа в Болгарию (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Россия остановила поставки газа в Болгарию (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

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Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что решение Газпрома остановить поставки газа в Болгарию и Польшу является еще одним аргументом в пользу отказа от энергоносителей из РФ.

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«Российская Федерация решила прекратить поставки газа в Польшу. Таким образом, Россия обостряет ситуацию и нарушает действующие договоры. Это еще одно доказательство того, что мы должны постепенно избавиться от зависимости от российского ископаемого топлива», — заявил Фиала.

Видео дня
https://twitter.com/P_Fiala/status/1519011513167659008
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Государственная нефтегазовая компания Польши PGNiG сообщила 26 апреля, что получила письмо от Газпрома, в котором российский монополист заявил об остановке поставок газа в Польшу с 27 апреля из-за отказа выполнить требование российского диктатора Владимира Путина платить за газ в рублях.

Позже об остановке поставок из РФ сообщила также Болгария.

https://www.youtube.com/watch?v=FKtDdCtQQe4
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Газ Чехия Газпром Польша Болгария

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