Газохранилища Германии заполнены уже на 75% 14 августа, 14:10 Немецкие газохранилища заполнены на 75% (Фото:REUTERS / Wolfgang Rattay)

Газохранилища Германии заполнены уже на 75,43%, сообщили в субботу, 13 августа, компании-операторы. Согласно принятому в мае регламенту ЕС о хранении газа, отметки в 75 процентов планировалось достичь до 1 сентября.

Как сообщает DW, по данным Ассоциации немецких операторов систем хранения газа и водорода INES, ускорить заполнение хранилищ удалось благодаря снижению потребления газа летом и увеличению объемов импорта голубого топлива из северо-западной Европы.

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Регламент Евросоюза предусматривает, что немецкие хранилища должны быть заполнены не менее чем на 85% до 1 октября и не менее чем на 95% до 1 ноября. Однако, если нынешние темпы сохранятся, этих целей также удастся достичь раньше. По плану ЕС, увеличенные запасы газа должны позволить компенсировать любые колебания газового рынка вплоть до полного прекращения поставок из России.

На фоне войны РФ против Украины и санкций Россия также продолжила свою энергетическую войну против Европы. Газпром снизил объем экспорта газа в европейские страны. Так, поставки по газопроводу Северный поток с 27 июля были сокращены до 20% от его пропускной мощности. Газпром объяснил это «ремонтными работами». При этом Россия увеличила поставки по газопроводу Трансгаз, проходящим через Украину и Словакию.

В рамках борьбы с энергетическим кризисом Европейский Союз не только заполняет газохранилища. 9 августа вступил в силу чрезвычайный план сокращения потребления природного газа. Он предполагает, что все страны ЕС добровольно сократят потребление газа на 15% с начала августа по март 2023 года, по сравнению со средним потреблением за последние пять лет в этот период.

По подсчетам Еврокомиссии, таким образом, страны Евросоюза должны в целом сэкономить 45 миллиардов кубометров газа. В частности, Германии придется сократить свое потребление газа примерно на 10 миллиардов кубометров, чтобы добиться показателя в 15%.

Если это сделать не удастся, то на фоне широкомасштабного дефицита поставок следующим шагом может стать введение обязательных целевых показателей по снижению потребления газа по всему ЕС.

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