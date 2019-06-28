«Ялта — русская Санта-Барбара»: Газета Los Angeles Times поставила под сомнение незаконность аннексии Крыма Вчера, 18:04 6548 Цей матеріал також доступний українською irinariviera / pixabay irinariviera / pixabay

Американская газета Los Angeles Times в статье поставила под сомнение незаконность аннексии Россией Крыма, а город Ялта назвала «русской Санта-Барбарой».

«Ялта — это русская Санта-Барбара (или, может, Ла-Хойя). С некоторых точек зрения, это намеки на Голливудские холмы. […] Конечно, статуя Ленина стоит на страже, а мурал с мореплаванием Владимира Путина напоминает вам, какая страна теперь владеет полуостровом», — говорится в статье.



В то же время указывается, что в 2014 году Российская Федерация «оторвала» Крым у «ныне независимой страны», что является нарушением украинского законодательства.

Но в то же время автор пишет, что только в 2019 году посещал оккупированный Крым 5 раз, и всем также рекомендует.

«Русские склонны отдавать предпочтение сладким винам, поэтому ожидайте много десертных и полусладких вин. Однако Мадейра и Мускат Белый южного побережья были особо утонченные», — отмечает автор.

Он подробно описывает, как лучше добраться до оккупированного Крыма из США и в каких отелях остановиться. Все упомянутые авиарейсы — с пересадкой в России.

Как передает Громадське посольство Украины в США обратится в редакцию Los Angeles Times.

«Наши дипломаты в Соединенных Штатах занимаются вопросом. Наше посольство будет работать над этим, обратится в редакцию газеты. […] Информация проверяется, как только у нас будут достоверные данные, будет соответствующая реакция со стороны украинских дипломатов — через посольство или через министерство», — сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Отвечая на вопрос Громадського, будут ли угрожать автору материала санкции за незаконное пересечение украинской границы, пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства отметила, что «в случае, если это будет доказано компетентными органами, возможны дальнейшие действия в этом направлении».