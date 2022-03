Впервые не на английском или ирландском. Газета Irish Independent опубликовала редакционный текст на украинском языке 25 марта, 13:56 Цей матеріал також доступний українською Протесты против войны России в Украине возле российского посольства в Дублине (Фото:RitaOReilly/Twitter)

Самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала редакционную колонку на украинском и английском языках.



Это первый случай, когда редакционная статья в этом издании вышла на другом языке, кроме английского или ирландского.

В статье под названием Відкриваючи серця разом з кордонами для Українців редакция пишет о сходствах в ирландской и украинской истории, когда обе страны находились в тени империи и претерпевали ужасные последствия бессмысленного территориального конфликта. Поэтому Ирландия обеспечила самый теплый прием беженцев из Украины, говорится в материале.

Также издание вспомнило о Голодоморе, созданном советским диктатором Йосифом Сталиным. И смертельной опасности новой тирании, которую желает установить в Украине диктатор РФ Владимир Путин.

Редакционный текст можно прочитать на сайте Irish Independent.

На путинскую военную агрессию в Украинеэмоционально реагируют не только мировые правительства, но и печатные и онлайн-издания. Ранее The Economist, TIMЕ, The New Yorker, Stern, Charlie Hebdo и другие ведущие мировые СМИ посвятили обложки своих печатных изданий войне России против Украины.