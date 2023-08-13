Масштабные пожары на Гавайях: количество погибших возросло до 89 человек, власти заявили о миллиардном ущербе

13 августа, 08:56
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Огонь уничтожил дома и имущество жителей Лахайны на Гавайях (Фото:Hawai’i Department of Land and Natural Resources/Handout via Reuters)

Огонь уничтожил дома и имущество жителей Лахайны на Гавайях (Фото:Hawai’i Department of Land and Natural Resources/Handout via Reuters)

Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров на Гавайях возросло до 89 человек.

Как сообщает Reuters, в ближайшие дни, вероятно, эта цифра возрастет, так как поисковые группы с обученными собаками продолжают поиски в практически уничтоженном огнем городе Лахайна.

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О росте количества жертв предупредил и губернатор Гавайев Джош Грин на пресс-конференции.

Начальник полиции округа Мауи Джон Пеллетье заявил, что собаки, обученные обнаруживать тела, обошли только 3% зоны поиска.

Масштабы разрушений становятся все более очевидными спустя четыре дня после того, как стремительный пожар сравнял с землей исторический курортный город, уничтожив здания и расплавив автомобили.

По данным Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), стоимость восстановления Лахайны оценивается в 5,5 млрд долларов. Более 2200 строений были повреждены или разрушены, сгорело более 850 га земли.

Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

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Генеральный прокурор штата Энн Лопес заявила, что начинает проверку решений, принятых до и во время пожара.

Официальные лица описывают кошмарное стечение обстоятельств, включая сбои в работе коммуникационных сетей, порывы ветра скоростью до 80 миль в час (130 км/ч), вызванные ураганом в море, и отдельный лесной пожар в десятках миль от города, что сделало практически невозможным координацию действий в режиме реального времени с FEMA, которое обычно выпускает предупреждения и приказы об эвакуации.

«Со временем мы сможем понять, можно ли было лучше защитить людей», — сказал Грин.

Нынешние лесные пожары на Гавайях уже называют наиболее смертоносными за более чем 100 лет.

В начале августа два острова Гавайев — Большие Гавайи и Мауи — охватили масштабные лесные пожары. Огонь практически уничтожил город Лахайна.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   США Гавайи Лесные пожары

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