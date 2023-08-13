Масштабные пожары на Гавайях: количество погибших возросло до 89 человек, власти заявили о миллиардном ущербе 13 августа, 08:56 Огонь уничтожил дома и имущество жителей Лахайны на Гавайях (Фото:Hawai’i Department of Land and Natural Resources/Handout via Reuters)

Количество погибших в результате масштабных лесных пожаров на Гавайях возросло до 89 человек.

Как сообщает Reuters, в ближайшие дни, вероятно, эта цифра возрастет, так как поисковые группы с обученными собаками продолжают поиски в практически уничтоженном огнем городе Лахайна.

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О росте количества жертв предупредил и губернатор Гавайев Джош Грин на пресс-конференции.

Начальник полиции округа Мауи Джон Пеллетье заявил, что собаки, обученные обнаруживать тела, обошли только 3% зоны поиска.

Масштабы разрушений становятся все более очевидными спустя четыре дня после того, как стремительный пожар сравнял с землей исторический курортный город, уничтожив здания и расплавив автомобили.

По данным Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA), стоимость восстановления Лахайны оценивается в 5,5 млрд долларов. Более 2200 строений были повреждены или разрушены, сгорело более 850 га земли.

Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести.

Генеральный прокурор штата Энн Лопес заявила, что начинает проверку решений, принятых до и во время пожара.

Официальные лица описывают кошмарное стечение обстоятельств, включая сбои в работе коммуникационных сетей, порывы ветра скоростью до 80 миль в час (130 км/ч), вызванные ураганом в море, и отдельный лесной пожар в десятках миль от города, что сделало практически невозможным координацию действий в режиме реального времени с FEMA, которое обычно выпускает предупреждения и приказы об эвакуации.

«Со временем мы сможем понять, можно ли было лучше защитить людей», — сказал Грин.

Нынешние лесные пожары на Гавайях уже называют наиболее смертоносными за более чем 100 лет.

В начале августа два острова Гавайев — Большие Гавайи и Мауи — охватили масштабные лесные пожары. Огонь практически уничтожил город Лахайна.