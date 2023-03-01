Разведка США не нашла связь России с «гаванским синдромом» 1 марта, 21:47 «Гаванский синдром» фиксировали у американских дипломатов в разных странах (Фото:Daniel Hooper / Unsplash)

Разведывательное сообщество США не может подтвердить связь загадочной болезни, которую называют «гаванским синдромом», с иностранными государствами. Об этом сообщает CNN в среду, 1 марта, со ссылкой на источники в американской разведке.

По мнению разведчиков, маловероятно, что болезнь является результатом целенаправленной кампании врагов США. ЦРУ в отчете за прошлый год также называло маловероятным то, что «аномальные случаи со здоровьем» вызваны кампанией со стороны России или другого иностранного государства.



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Разведка США также не нашла достоверных доказательств того, что у другой страны есть оружие или устройство, способное вызвать необъяснимые инциденты. По словам собеседников CNN, оценка основывается на изучении сотен инцидентов и огромного количества факторов, на фоне которых они возникли. Представители разведки говорят, что правительство США зарегистрировало около 1500 случаев «гаванского синдрома», в том числе несколько в этом году.

В то же время оценка не дает окончательных ответов на вопрос, что вызывает заболевание, поражающее американских госслужащих и членов их семей по всему миру. По словам официальных лиц, возможны экологические причины, социальные и медицинские факторы.

Как сообщает The Washington Post, эксперты не обнаружили закономерности или общих условий, которые могли бы связать отдельные случаи. Они также не нашли никаких доказательств того, что противник использовал радиоволны или ультразвуковые лучи. Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что аналитики провели одно из самых масштабных и интенсивных расследований в истории управления.

«Гаванский синдром» приводит к мигрени, тошноте, провалам в памяти и головокружению. Впервые о загадочном синдроме стало известно в 2016 году, когда десятки сотрудников посольства США в Гаване (Куба) пожаловались на одинаковые симптомы. От болезни страдали дипломаты, офицеры разведки и другие люди в миссиях США по всему миру. Американские эксперты предполагали, что болезнь, вероятно, вызвана направленной импульсной радиочастотной энергией.