«Ничего особенного». Премьер Грузии заявил, что его страна больше заслуживает кандидатства в ЕС, чем Украина и Молдова 13 июня, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Флаг Грузии (Фото:Laila_ / pixabay)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна больше заслуживает получить статус кандидата на вступление в ЕС, чем Украина и Молдова.

Об этом пишет Грузия Online.

Он считает, что статус кандидата на вступление в ЕС стране должен выдаваться не из-за войны.

«Если кто-то и заслуживает статуса кандидата в ЕС, то заслуживает Грузия, а потом уже Украина и Молдова. Когда говорят, что Украина в состоянии войны и поэтому ей должно быть предоставлено: извиняюсь, если предоставление статуса определяется войной, мы не хотим войны, друзья, мы требуем заслуженного статуса», — сказал премьер.

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И подчеркнул, что Грузия якобы заслужила стать кандидатом благодаря своим реформам за последние девять лет.

«Мы не просим ничего особенного и незаслуженного, мы просим заслуженного статуса», — считает Гарибашвили.

При этом глава партии власти Грузии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе сочтет несправедливым, если Евросоюз предоставит Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС, а Грузии — нет.

11 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия завершит работу над рекомендациями по предоставлению Украине статуса кандидата в ЕС до конца следующей недели — до 26 июня.



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