Премьер Грузии обрадовался провокативному решению Путина отменить визы и возобновить полеты 11 мая, 23:29 В правительстве Грузии считают, что восстановление авиасообщения будет иметь положительный эффект (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что считает положительным заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об отмене виз для грузин и возобновлении авиарейсов.



Об этом сообщают Новости-Грузия.

Гарибашвили считает, что такое решение "облегчит жизнь, переезд и ведение бизнеса для граждан Грузии".

"Это положительный факт и положительное решение... Все решения, которые облегчат жизнь, переезд и ведение бизнеса для граждан Грузии, позитивны и приветствуются. Мы неоднократно говорили, и вы все знаете, что в России живет миллион этнических грузин, соотечественников, в которых есть члены семьи, родственники, близкие в Грузии, и отмена визового режима упростит поездки", – заявил премьер-министр.

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10 мая Путин неожиданно отменил визовый режим для граждан Грузии, а также разрешил прямые авиарейсы в страну. В Ассоциации туроператоров РФ заявили, что первые рейсы могут запустить в конце мая.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала провокацией отмену Россией многолетнего визового режима для граждан Грузии и запрета на авиасообщение.



Россия ввела визовый режим для грузинов в 2000 году. С 2012-го россияне могли приезжать в страну без виз — власти в Тбилиси приняли такое решение в одностороннем порядке.

С 2008 года, после вторжения РФ и пятидневной войны с оккупационной армией, Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Прямое авиасообщение между странами было прекращено в 2019 году.

В начале текущего года, когда РФ ведет войну против Украины, глава грузинской правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе предложил возобновить авиарейсы, однако президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась против.

В МИД Украины назвали это предложение политической подлостью на фоне попыток РФ уничтожить украинцев в геноцидной войне.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Грузия заняла нейтральную позицию, отказавшись ввести санкции против кремлевского режима и предоставить Киеву военную помощь. Вместе с тем Тбилиси оказывает гуманитарную поддержку и принял украинских беженцев.

Однако Грузия также стала страной, куда массово въезжали россияне после объявления в РФ мобилизации в сентябре 2022 года.

По состоянию на февраль текущего года граждане страны-агрессора уже открыли в Грузии 100 тысяч банковских счетов. Россияне также массово скупают недвижимость в стране и открывают бизнес.