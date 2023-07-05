Необходимы реальные гарантии. Премьер Италии высказала свое видение безопасности для Украины 5 июля, 17:14 Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявляет о необходимости предоставить реальные гарантии безопасности для Украины (Фото:REUTERS/Remo Casilli)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Украина должна получить действительно реальные гарантии безопасности, а Рим будет поддерживать Киев сколько это будет необходимо.

Об этом она заявила во время совместного брифинга со своим польским коллегой Матеушем Моравецким, передает Sky TG24.



Глава итальянского правительства заявила, что Рим и Варшава имеют общую позицию по многим вопросам, в том числе и по Украине.

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«Позиции Италии и Польши по сути идентичны, мы стоим рядом с Украиной, рядом с защитой свободы народа, который удивляет мир. Мы будем продолжать быть на стороне Украины до тех пор, пока это необходимо, поддерживая ее на 360 градусов, мы полностью согласны с Польшей о необходимости реальных гарантий безопасности для Украины», — сказала политик.

Италия продолжает активно поддерживать Украину в вопросах защиты территориальной целостности и повышения обороноспособности. Рим активно продолжает поставлять военную технику для ВСУ, передает комплексы противовоздушной обороны и всю необходимую номенклатуру для защиты неба от российских ракетных и дроновых атак, а также готов обучать украинских специалистов в своей стране.

Президент Украины Владимир Зеленский дважды встречался с премьер-министром Италии Джорджей Мелори — на полях саммита в Кишиневе и во время саммита Большой семерки в Японии. Обе страны продолжают активно сотрудничать в вопросах восстановления украинской экономики, инфраструктуры и привлечения к ответственности России за совершение военных преступлений в Украине.