В Габоне военные объявили о захвате власти 30 августа, 10:18 Телевизионное выступление военных в Габоне (Фото:Габон 1ере/Гандаут через REUTERS)

В среду, 30 августа, группа высокопоставленных габонских военных выступила на национальном телевидении и заявила, что они взяли власть в свои руки. Как сообщает Reuters, это произошло через несколько минут после того, как государственный избирательный орган объявил о победе президента Али Бонго.

Появившись на телеканале Габон 24, офицеры заявили, что они представляют все силы безопасности и обороны страны. Они сказали, что результаты выборов аннулированы, все границы закрыты до дальнейших распоряжений, государственные учреждения распущены.



«Именем габонского народа… мы решили защитить мир, положив конец нынешнему режиму», — говорится в заявлении офицеров.

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Когда один из военных зачитывал совместное заявление, около десятка молча стояли позади него.

Военнослужащие представились членами Комитета переходного периода и восстановления институтов. Среди государственных институтов, которые они объявили распущенными, были правительство, сенат, национальная ассамблея, конституционный суд и избирательная комиссия.

Репортер Reuters сообщает, что в столице Габона Либревиле слышна стрельба, которая началась после телевизионного выступления военных.



Али Бонго последний раз видели на публике, когда он голосовал на выборах в субботу — после этого сообщений о его местонахождении не было. Правительство страны также не давало срочных комментариев.



Президент Габона Али Бонго на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН / Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Ранее в среду Избирательный центр Габона сообщил, что Бонго победил на выборах, набрав 64,27% голосов, а его главный соперник, Альберт Ондо Осса, занял второе место с 30,77%. Это должен был быть третий срок Бонго.



64-летний Бонго, который сменил своего отца Омара на посту президента в 2009 году, соревновался с 18 соперниками, шесть из которых поддерживали Ондо Оссу, пытаясь сузить круг претендентов.

