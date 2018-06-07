Российской певице и стороннице террористов Юлии Чичериной запретили выступать на фестивале болельщиков ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону.

Об этом говорится в письме Международной федерации футбола, опубликованном на ее странице в Facebook.

Там пояснили, что на футбольных мероприятиях под эгидой ФИФА запрещено касаться религиозных, политических и военных тем.

При этом творческая карьера Чичериной пропитана милитаризмом.

Как отметили в ФИФА, она ассоциируется с военной темой, даже если не будет исполнять песни о войне на фестивале.

В международной организации также обратили внимание на ее клип На передовой, посвященный оккупационным силам РФ.

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В свою очередь обиженная Чичерина, обозвала ФИФА "футболобандеровцами", а ЧМ-2018, на фестивале по случаю которого пыталась выступить, "футбольной вакханалией".

Кроме того, она обратила внимание на украинскую фамилию менеджера FIFA Fan Fest в России Екатерины Савченко.

Напомним, что Чичерина является ярой сторонницей террористов и российской агрессии против Украины.

Она неоднократно незаконно проникала на украинскую территорию и выступала перед гибридными войсками РФ, и даже получила так называемый "паспорт ЛНР".