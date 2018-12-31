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Восточная арена. Топ-10 фактов о главном стадионе ЧМ-2022 в Катаре

Сегодня, 07:05
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Lusail Stadium будет вмещать 86 тыс. зрителей

Фото stadiumguide.com

В 2021 году в Катаре завершится строительство стадиона Lusail Stadium, на котором пройдет финал чемпионата мира по футболу в 2022 году. Новый стадион стоимостью свыше $800 млн будет вмещать рекордные для арен Ближнего Востока 86 тыс. зрителей, пишет журнал Новое Время.

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет с ноября по декабрь 2022 года в Катаре. Впервые в истории это первенство состоится зимой и на Ближнем Востоке.

НВ представляет самые интересные факты об уникальной арене в своей инфографике.

1.  Lusail Stadium - один из восьми стадионов, строящихся к чемпионату мира в Катаре в 2022 году.

2.  На этом стадионе пройдет матч открытия и финальный матч чемпионата мира.

3.  Стадион построят в Лусаиле - новом современном городе Катара, который начал строиться в 2006 году и на сегодняшний день готов на 90%. Город расположен в 15 км от столицы Катара Дохи и рассчитан на 450 тыс. жителей.

4.  Стадион будет трехъярусным: верхний ярус на 31 тыс. зрителей, средний - около 32 тыс. зрителей, нижний - около 23 тыс. зрителей. 2 тыс. 160 мест предусмотрены для VIP-персон, 2 тыс. мест - для медиа.

5.  Стоимость постройки - $873 млн. Стадион спроектировало британское архитектурное бюро Foster+Partners, основанное Норманом Фостером в Лондоне в 1967 году. Основатель бюро - лауреат Притцкеровской премии, аналога Нобелевской в мире архитектуры.

6.  Дизайн стадиона сочетает черты арабской архитектуры, а также форму традиционных ближневосточных чаш для фиников.

7.  Золотой цвет фасада подчеркивает традиции арабской архитектуры и исторического ремесла региона.

8.  Оросительная система стадиона будет собирать дождевую воду для полива растений вокруг него.

9.  Система климат-контроля будет поддерживать температуру воздуха не выше +22°С на поле и трибунах. В Катаре температура воздуха порой достигает +45°С.

10. После завершения турнира стадион будет переоборудован в многофункциональный общественный центр, в котором откроются магазины, кафе, спортклубы, школы и медучреждения.

Читайте этот материал в свежем номере журнала Новое время - №48 от 27 декабря 2018 года.

Теги:   Журнал Новое Время Инфографика НВ Стадион Катар Чемпионат мира по футболу Инфографика Футбол

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