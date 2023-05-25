Разыскивали 21 год. В ЮАР арестовала подозреваемого в убийстве 2 тысяч человек в Руанде 25 мая, 15:19 Фульгенс Каишема скрывался более 20 лет (Фото:IRMCT)

В четверг, 25 мая, Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов (IRMCT) сообщил об аресте в ЮАР подозреваемого в убийстве тутси в Руанде, во время геноцида 1990-х годов.

Фульгенс Каишема был арестован в городе Парпл во время совместной операции южноафриканских властей и поисковой команды Офиса прокурора IRMCT, говорится в сообщении.

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Его обвиняют в организации убийства около 2000 беженцев тутси — мужчин, женщин, детей и стариков — в католической церкви в Ньянге во время геноцида тутси в Руанде в 1994 году. Каишема находится в розыске с 2001 года.

По данным IRMCT, Каишема принимал непосредственное участие в планировании и исполнении резни, включая покупку и распространение бензина для поджога церкви с беженцами внутри. Когда её не удалось сжечь, он и его сообщники бульдозерами снесли церковь, убив тех, кто был внутри. После этого он участвовал в захоронениях погибших в братских могилах.

В ООН добавляют, что подозреваемый использовал псевдоним и поддельные документы, чтобы скрыть свою личность, полагаясь на своих «надежных сторонников», включая родственников и членов бывших руандийских групп, которые «разделяли идеологию геноцида Сила хуту».

«Фульгенс Каишема скрывался более 20 лет. Его арест означает, что он наконец предстанет перед правосудием из-за своих вероятных преступлений», — сообщил главный прокурор IRMCT Серж Браммерц.

В 1994 году экстремистами хуту в Руанде было убито более 800 тыс человек, большинство из которых были представителями этнической группы тутси. В геноциде также были убиты представители этнической группы хуту с умеренными политическими взглядами.

Убийства начались 6 апреля 1994 года, когда самолет, на борту которого находился президент Руанды Жувеналь Габьяриман, был сбит на пути в столицу Руанды Кигали.