Фукуяма о параллельной реальности в головах россиян: «Не имея туалетов, убеждены, что Запад им завидует» 31 мая, 14:30 Когда Барак Обама назвал Россию просто региональным государством, это очень задело россиян, считает Фукуяма (Фото:Rod Searcey via Flickr)

Американский политический философ Фрэнсис Фукуяма считает значительной проблемой тот факт, что «весь российский народ живет в собственной информационной вселенной».



Об этом Фукуяма заявил в интервью NV, комментируя вопрос о чувстве ресентимента, которое руководит Владимиром Путиным и российским народом.

По мнению философа, такая обида базируется на видении России как "великой державой, которая может влиять на мир, которую люди должны слушать, бояться и уважать». Ведь после распада Советского Союза россияне больше не могут так себя чувствовать, напомнил Фукуяма.

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«Одна из самых вредных вещей, которые были сказаны о русских, это когда Барак Обама назвал Россию просто региональной державой. Они поняли, что больше не являются глобальной державой, и это очень задело самооценку россиян, которые считали себя одной из двух великих держав. Если люди имеют такое завышенное представление о себе и о том, что им позволено делать в мире, то это нельзя терпеть. Это слишком опасно для всех нас», — подчеркнул американский философ.

Большая проблема сейчас заключается в том, что не только Путин, но и весь российский народ "живет в собственной информационной вселенной", уверен Фукуяма.

« Я разговаривал с российским другом, который был вынужден покинуть свою страну после 24 февраля, и он рассказывал, что примерно 35−40% российских домохозяйств не имеют туалетов, у них нет водопровода внутри помещений. Он был в деревне, очень бедной, и местные говорили, что, по их мнению, европейцы обижаются на них и завидуют им, потому что они живут намного лучше, чем кто-либо в Европе. Это деревня, которая не имеет туалетов в помещении. Поэтому, если вы имеете такую информацию о мире, то ваше отношение к Европе, к Соединенным Штатам, к другим людям извне будет очень искаженным. И, к сожалению, я думаю, что многие россияне сейчас живут именно так», — привел пример он.



Американский политический философ Фукуяма стал знаменитым в 90-х, когда спрогнозировал будущее человечества в своей знаковой книге "Конец истории и последний человек". Впрочем, мега-популярный тогда, сегодня этот труд уже считается утопией, потому что отражает надежды мира в конце ХХ века, что в конце концов все государства будут считать либеральную демократию и рыночную экономику приоритетными для себя.

После того как XXI век доказал ошибочность этого прогноза — в сегодняшнем мире существуют и создаются новые авторитарные режимы, процветает популизм и начинаются войны — Фукуяма, уже профессор уважаемого Стэнфордского университета, выпустил свою вторую популярную книгу "Идентичность. Потребность в достоинстве и политика обиды".