Германия может передать ВСУ бронетранспортеры-амфибии Fuchs — СМИ
Флаг Германии (Фото:analogicus / pixabay)
Германия может передать ВСУ отремонтированные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs из промышленных запасов.
Об этом сообщает ESUT, со ссылкой на заявление оборонной компании Rheinmetall.
Бронемашины будут модернизировать в Украине на совместном предприятии, которое Rheinmetall сейчас создает с Укроборонпроом, говорится в сообщении.
Старт работы предприятия, по данным СМИ, уже запланировали на середину июля. Далее Rheinmetall планирует наладить серийное производство бронетранспортеров.
Накануне Германия передала Украине пакет военной помощи, который включает гусеничные беспилотные платформы THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1.