Германия может передать ВСУ бронетранспортеры-амфибии Fuchs — СМИ

2 июня, 16:28
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Флаг Германии (Фото:analogicus / pixabay)

Флаг Германии (Фото:analogicus / pixabay)

Германия может передать ВСУ отремонтированные бронетранспортеры TPz 1 Fuchs из промышленных запасов.

Об этом сообщает ESUT, со ссылкой на заявление оборонной компании Rheinmetall.

Бронемашины будут модернизировать в Украине на совместном предприятии, которое Rheinmetall сейчас создает с Укроборонпроом, говорится в сообщении.

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Старт работы предприятия, по данным СМИ, уже запланировали на середину июля. Далее Rheinmetall планирует наладить серийное производство бронетранспортеров.

Инфографика: НВ

Накануне Германия передала Украине пакет военной помощи, который включает гусеничные беспилотные платформы THeMIS и боеприпасы для танков Leopard 1.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бронетранспортер

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