ФСИН России решила не пускать украинского уполномоченного по правам человека к Сенцову

Федеральная служба исполнения наказаний России не нашла достаточных оснований, чтобы допустить уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову к политическому заключенному Олегу Сенцову, который незаконно удерживается в российской колонии. Об этом заявила российская омбудсмен Татьяна Москалькова со ссылкой на официальный ответ ФСИН, сообщает Интерфакс-Украина.

В соответствии с ответом ФСИН, Людмила Денисова не может быть допущена к Олегу Сенцову в рамках консульских конвенций.

"Я получила официальный ответ от руководства ФСИН, что поскольку она (Людмила Денисова – прим. ред.) гражданка другого государства, а он (Олег Сенцов – прим. ред.) гражданин России, она не может быть пока допущена", – сообщила Москалькова.

Однако российская омбудсмен добавила, что данный отказ не является окончательным, и в будущем Денисова может быть допущена к политзаключенному.

Напомним, Людмила Денисова прибыла в колонию Белый медведь в российском городе Лабытнанги, где незаконно удерживают украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 46 дней.

На вопрос, есть ли какие-то шансы посетить Сенцова, Денисова ответила, что "шансы этого приближаются к нулю".

Также сообщалось, что кортеж омбудсмена России Татьяны Москальковой въехал на территорию колонии, объехав уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову, которая ждала перед воротами.

Москалькова после встречи с украинским режиссером Олегом Сенцовым заявила, что состояние его здоровья "в целом удовлетворительное".

15 июня омбудсмен прибыла в российскую колонию, где содержится Олег Сенцов. Однако ей отказали во встрече с ним, заявив о нарушении договоренностей. Позже Денисовой отказали в посещении Николая Карпюка, а также Романа Сущенко.

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко предоставил уполномоченному Верховной Рады по правам человека полные гарантии на беспрепятственный доступ ко всем украинских политзаключенных, содержащихся на территории РФ и во временно оккупированном Крыму. Эти гарантии было подтверждено во время повторной телефонного разговора Порошенко и Путина 21 июня.