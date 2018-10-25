ФСИН - это АД: российская активистка вскрыла вены на выставке полицейской техники в Москве

В четверг, 25 октября, активистка незарегистрированной российской партии Другая Россия (так называемые нацболы) Ольга Шалина на выставке полицейской и военной техники Интерполитех в Москве устроила акцию протеста со вскрытием вен.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на участницу российского оппозиционного объединения Pussy Riot Марию Алехину.

Российская активистка залезла на выставленный автозак Федеральной службы исполнения наказаний, раскидала листовки со словами "ФСИН - это АД", после чего вскрыла вены.

После этого Шалину задержали и доставили в научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Согласно заявлению Другой России, таким образом Шалина протестовала против репрессивной системы ФСИН.

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"В России легализована система, имеющая не менее уродливое лицо и сущность чем ГУЛАГ и ГУИН. Сотрудники ФСИН тайно и явно по приказу начальства и по собственной инициативе избивают, подвергают пыткам, унижают заключенных, как собственноручно, так и руками других преступников, состоящих на службе у администрации", - говорится в листовках ФСИН - это АД.

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