ФСБ заявила об «убийстве украинских диверсантов» в Брянской области. СБУ назвала это фантазиями 31 августа, 15:08 Российская ФСБ (Фото:ФСБ РФ)

Российская ФСБ заявила, что 30 августа якобы обнаружила в Брянской области «украинских диверсантов, которые готовили теракты в России на объектах военной и энергетической инфраструктуры». В Службе безопасности Украины это назвали фантазиями.

Как пишут пропагандисты агентства Интерфакс, среди «диверсантов» спецслужба РФ разглядела «сотрудников СБУ, Главного управления разведки и Сил специальных операций».

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По версии россиян, те якобы имели при себе «американское и натовское оружие». В ФСБ заявили, что «убили» двоих, еще пятерых «задержали».

Собеседник телеканала CNN в СБУ отверг новые заявления россиян.

«Мы не комментируем фантазии российских спецслужб», — подчеркнули в ведомстве.

Накануне министерство обороны России придумало фейк об «уничтожении» российским самолетом четырех катеров и 50 военных Сил специальных операций ВСУ. В ССО его опровергли и высмеяли российскую пропаганду.