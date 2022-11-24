ФСБ похвасталась убийством «диверсантов», которые оказались ролевиками и фанатами S.T.A.L.K.E.R. — СМИ 24 ноября, 16:17 Знамя, которое спецслужбы РФ выдали за флаг «диверсантов» (Фото:скриншот видео / The Moscow Times via ФСБ РФ)

ФСБ страны-террориста России заявила о «ликвидации» трех «диверсантов», которые, по данным The Moscow Times, были страйкболистами и фанатами игры S.T.A.L.K.E.R.

В среду, 23 ноября, пропагандистские росСМИ сообщили о «ликвидации диверсантов», которые якобы собирались атаковать энергетические объекты в Воронеже. Журналисты The Moscow Times нашли двух из них в соцсетях и выяснили, что они — жители Воронежа и страйкболисты, участники ролевых игр по вселенной S.T.A.L.K.E.R.



Видео дня

По информации журналистов, одного из убитых звали Владимир Котовский, у другого был псевдоним Сталкер Фосген. Одежда второго на фотографиях соответствует одежде на убитом, которую показала ФСБ в своем видео. Источник издания также сообщил, что второй мужчина продавал в соцсетях страйкбольную винтовку.



На видео ФСБ также заметили тетрадь с надписью «Учет личного состава группировки Свобода» и флаг с головой зеленого волка и надписью Воля — эмблема группировки Свобода из игр S.T.A.L.K.E.R. При этом российский пропагандист Вестей назвал его «флагом ультраправой националистической партии Воля», а убитых — «украинскими террористами». Само знамя пропагандисты Россия-1 заблюрили.

«Фосген был анархистом, бунтарем и поддерживал Украину. Много раз был забанен на играх из-за нарушений правил. Котовский — обычный технарь, работяга со своими планами на жизнь. Был сторонником Навального», — утверждает собеседник The Moscow Times среди страйкболистов.