ФСБ России выдвинуло обвинение журналисту WSJ Гершковичу в «шпионаже» 7 апреля, 20:58 Эван Гершкович (Фото:The Moscow Times/Handout via REUTERS)

Следствие ФСБ в России официально обвинило в шпионаже задержанного журналиста московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом сообщают российские пропагандисты ТАСС со ссылкой на источник в силовых органах.

«Следствие ФСБ обвинило Гершковича в шпионаже в пользу своей страны. Он категорически отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью», — сказал собеседник агентства. От других комментариев он отказался, поскольку дело журналиста маркировано грифом «совершенно секретно».

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Как сообщалось ранее, по версии российского следствия, журналист, «действуя по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну, о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса».

30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Перед этим его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.