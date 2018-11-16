ФСБ пыталась завербовать сотрудника визового центра, чтобы отправить в Британию "пару своих человек" - The Insider

Сотрудники ФСБ России пытались завербовать по меньшей мере одного сотрудника британского авторизованного визового центра TLSсontact, в том числе посредством шантажа, для получения бизнес-виз в Великобританию для "пары своих человек", говорится в совместном расследовании The Insider и Bellingcat.

Информация о вербовке российскими спецслужбами была получена от бывшего сотрудника TLScontact Вадима Митрофанова (имя изменено), который попросил убежище в США. В начале 2017 года он вместе с семьей выехал из России после того, как сотрудники ФСБ вышли на него и заставили подписать соглашение о сотрудничестве, оказывая давление на беременную жену и мать.

По словам источника, сотрудники ФСБ имели доступ к инфраструктуре визового центра, в частности, ко всем внутренним видеокамерам и диаграмме внутренней компьютерной сети.

Расследователи узнали от Митрофанова, что сотрудники ФСБ также пытались устроить в визовый центр по меньшей мере одного своего агента, но их операция провалилась.

По его словам, сотрудники ФСБ сообщили ему, что хотят отправить в Британию "пару человек" без лишних проверок. Митрофанов рассказал, что некий Андрей из ФСБ "хотел добиться того, чтобы нужные ему паспорта попали напрямую в консульство без проверки в визовом центре и без того, чтобы в TLScontact вообще оставались какие-либо следы рассмотрения этих документов". Однако ФСБ не смогла добиться своего через Митрофанова, поскольку визовый центр выполняет исключительно административную роль по сбору документов.

"Когда Митрофанов объяснил ему, что это абсолютно невозможно, если у ФСБ не будет своего инсайдера в британском консульстве, Андрей к этой теме больше не возвращался", - говорится в расследовании.

The Insider отмечает, что эти события происходили весной 2016 года. Через несколько месяцев обвиняемые в покушении на Сергея и Юлию Скрипалей агенты ГРУ Анатолий Чепига (Боширов) и Александр Мишкин (Петров) впервые появились на территории Великобритании.

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4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ. Москва отрицает обвинения.