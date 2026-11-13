Переписка на польском языке, которую ФСБ обнародовала в качестве доказательства деятельности якобы польских агентов , содержит ошибки и неестественные языковые конструкции. Носители польского языка, проанализировавшие сообщения, усомнились в том, что их могли написать поляки.

Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщает Агенство.Новости.

В видео о задержании людей в Калининградской области ФСБ показала фрагмент переписки в WhatsApp. В среду видео распространили российские государственные СМИ, а прокремлевские издания Life и Аргументы и факты представили переписку как разговор агента польских спецслужб со своим куратором.

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По версии ФСБ, собеседники обсуждали внешность, возраст и звание пограничника. На опубликованном скриншоте указана дата переписки — 22 мая 2025 года.

На опубликованные скриншоты обратили внимание польскоязычные пользователи социальной сети X. В частности, автор аккаунта KrzysiekWSK заметил, что поляки не используют выражение robić rozmowy, которое ФСБ перевела как «общается». Другие пользователи в комментариях поддержали его мнение.

Журналисты попросили двух носителей польского языка оценить обнародованную переписку. Один из них отметил, что текст не похож на написанный поляком: особенно неестественно звучат сообщения, выделенные зелёным цветом, тогда как белые сформулированы гораздо естественнее.

Другой собеседник также обнаружил ошибки в сообщениях обоих участников переписки. В частности, он обратил внимание на выражение robić rozmowy, которое, по его словам, никогда не встречал в польском языке.

Ещё одна ошибка — фраза «na granice», которую ФСБ перевела как «на границе». Правильно по-польски — «na granicy».

Кроме того, в переписке вместо «na pewno» (вероятно) написали «napiewnie», а вместо «po powrocie» (после возвращения) — «na powrocie».

Ещё один собеседник журналистов, который более 10 лет живёт в Польше и свободно владеет польским языком, хотя его родной язык — русский, отметил, что ошибки в переписке касаются не только орфографии, но и построения предложений.

Он подчеркнул, что поляки не используют таких языковых конструкций.

11 ноября Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании в Калининградской области, граничащей с Польшей и Литвой, двух «польских агентов», которые собирали информацию о военных объектах и «социально-экономической ситуации» в регионе.

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Из сообщений областного суда стало известно, что оба задержанных — граждане Польши. 40-летнего уроженца города Бранево арестовали ещё 30 июля, а второго, 53-летнего поляка, задержали 28 октября.

Еще семерым гражданам Польши и троим россиянам были вынесены официальные предупреждения.

Пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Польши Яцек Добржинский в посте в Х призвал не распространять российские нарративы.

«В День Независимости [отмечается 11 ноября] я расцениваю российские материалы в сети как очередную провокацию и дезинформацию», — написал он.

Пресс-секретарь МИД Польши Мачей Вевюр в комментарии изданию Interia заявил, что информация о задержании проверяется. В то же время он напомнил, что РФ обязана официально информировать Польшу о задержании её граждан в соответствии с двусторонним соглашением.

И подчеркнул, что нужно «быть осторожными, когда речь идет о сообщениях ФСБ».