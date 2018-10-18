ФСБ настаивает на необходимости полного контроля спецслужб над интернетом в РФ

На фоне вооруженного нападения на колледж в оккупированной РФ Керчи, в результате которого погибли более 20 человек, ФСБ решила бороться с терроризмом и экстремизмом с помощью ограничения свобод в интернете.
О такой необходимости заявил замдиректора российской спецслужбы Сергей Смирнов, передает Интерфакс.
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По его словам, "без этого нельзя предотвращать теракты и гарантировать обеспечение информационной безопасности на должном уровне".
"Для нас, профессионалов, давно очевидно, что киберпространство должно находиться под контролем компетентных органов", - попытался обосновать необходимость таких мер Смирнов.
Ранее сообщалось, что в МВД РФ предложили привлечь "волонтеров" к цензуре в интернете.
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