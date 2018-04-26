Фрэнсис Фукуяма: Трамп – симптом глубокого заболевания американского общества

Во время выступления в рамках лекции НВ Диалоги о будущем с Фрэнсисом Фукуямой, состоявшейся 26 апреля, американский философ, политолог, директор Центра демократии, развития и верховенства права Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма рассказал о проблеме, которую видит в американском обществе.

“Одна из проблем США сейчас – серьезная поляризация среди избирателей, – считает Фукуяма. – И президент Трамп – симптом глубокого заболевания”.

Американцы разделены по линии ценностей, уверен Фукуяма. Среди тех, кто поддерживает консерваторов, есть много таких, которым нравится президент РФ Владимир Путин. “Ведь он поддерживает религию, традиционную семью, противостоит либеральных европейским ценностям,” – сказал Фукуяма. Те, кто поддерживали демократов и голосовали за Хиллари Клинтон, имеют абсоютно другие ценности, живут в больших городах и хорошее образование.

По мнению экономиста, опасно слишком персонализировать власть в США.

“Трамп – странный человек, я никогда такого не встречал, очень нарцисстичен, сосредоточен на себе. Но он не был бы президентом, если бы не имел такого высокого уровня поддержки среди американцев, который есть у него и сейчас,” – уверен Фукуяма.