В РФ фразу «Фашизм не пройдет» признали дискредитацией российской армии

24 марта, 13:14
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Кремлевский режим больше не скрывает своей фашистской сущности (Фото:epress.am)

Кремлевский режим больше не скрывает своей фашистской сущности (Фото:epress.am)

Кремлевский режим признали фразу «Фашизм не пройдет» дискредитацией российской армии.

Такое решение принял Тверской районный суд Москвы, сообщает ОВД-Инфо.

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В своем приговоре активистке Анне Кречетовой он признал, что соответствующая надпись на ее плакате «явное выражение отрицательного отношения к вооруженным силам РФ».

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За это женщина была приговорена к штрафу в размере 50 тысяч рублей (около $500).

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Россия Фашизм Российская агрессия Москва Цензура Российские военные Политические репрессии Война России против Украины

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