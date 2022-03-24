В РФ фразу «Фашизм не пройдет» признали дискредитацией российской армии
Кремлевский режим больше не скрывает своей фашистской сущности (Фото:epress.am)
Кремлевский режим признали фразу «Фашизм не пройдет» дискредитацией российской армии.
Такое решение принял Тверской районный суд Москвы, сообщает ОВД-Инфо.
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В своем приговоре активистке Анне Кречетовой он признал, что соответствующая надпись на ее плакате «явное выражение отрицательного отношения к вооруженным силам РФ».
За это женщина была приговорена к штрафу в размере 50 тысяч рублей (около $500).
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