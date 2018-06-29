Французский суд снял обвинения с российского миллиардера Керимова

Сулеймана Керимова подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу

Французский суд снял обвинения с члена российского Совета Федерации, миллиардера Сулеймана Керимова. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу.

Об этом сообщает DW со ссылкой на совместное заявление адвокатов Керимова.

Согласно заявлению защитников Керимова, суд принял их аргументы и снял обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов с подзащитного.

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Сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, чье состояние оценивается в 6,3 миллиарда долларов, был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании. Его также подозревали в незаконном ввозе во Францию ​​от 500 до 750 млн евро.

Впоследствии Керимов был освобожден из-под стражи под залог в 40 млн евро. Жил в Альпах под подпиской о невыезде и несколько раз приезжал в Россию с разрешения суда.