Французские военные отрицают причастность к исчезновению российского самолета в Сирии

В армии Франции отрицают информацию о причастности своих военных к инциденту с российским самолетом Ил-20, который исчез с радаров над Средиземным морем в Сирии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Французская армия отрицает причастность к этой атаке", - сказал представитель вооруженных сил Франции.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пропаже военного самолета-разведчика Ил-20 с 14 военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве США сообщил, что самолет с российскими военными был ошибочно сбит сирийскими ПВО.

В то же время российское информагентство Интерфакс сообщило, что на борту Ил-20 мог произойти "критический инцидент".