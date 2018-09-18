18 сентября 2018, вторник

Французские военные отрицают причастность к исчезновению российского самолета в Сирии

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Французские военные отрицают причастность к исчезновению российского самолета Ил-20 (иллюстративное фото)

Французские военные отрицают причастность к исчезновению российского самолета Ил-20 (иллюстративное фото)

В армии Франции отрицают информацию о причастности своих военных к инциденту с российским самолетом Ил-20, который исчез с радаров над Средиземным морем в Сирии.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Французская армия отрицает причастность к этой атаке", - сказал представитель вооруженных сил Франции.

Ранее Минобороны РФ сообщило о пропаже военного самолета-разведчика Ил-20 с 14 военными на борту в Сирии. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолет исчез во время запусков ракет с французского корабля, когда возвращался на базу Хмеймим.

После этого телеканал CNN со ссылкой на источник в правительстве США сообщил, что самолет с российскими военными был ошибочно сбит сирийскими ПВО.

В то же время российское информагентство Интерфакс сообщило, что на борту Ил-20 мог произойти "критический инцидент".

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