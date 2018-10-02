Французские таможенники задержали украинский грузовик с 650 килограммами кокаина

Стоимость такой партии на черном рынке составляет около 52 млн евро

Во Франции задержали зарегистрированный в Украине грузовик, в котором была обнаружена большая партия кокаина.

Как сообщает La Depeche, согласно документам он должен был везти рыбу, однако поведение водителя и его напарника, которые являются гражданами Нидерландов, вызвало у таможенников подозрения.

Проверив грузовик, который ехал на север Европы, они обнаружили в нем 650 килограммов кокаина стоимостью 52 млн евро.

На данное время оба водителя задержаны.