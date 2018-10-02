Французские таможенники задержали украинский грузовик с 650 килограммами кокаина

Во Франции задержали зарегистрированный в Украине грузовик, в котором была обнаружена большая партия кокаина.
Как сообщает La Depeche, согласно документам он должен был везти рыбу, однако поведение водителя и его напарника, которые являются гражданами Нидерландов, вызвало у таможенников подозрения.
Проверив грузовик, который ехал на север Европы, они обнаружили в нем 650 килограммов кокаина стоимостью 52 млн евро.
На данное время оба водителя задержаны.
Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?
Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас
Комментарии
Правила комментирования