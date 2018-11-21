Французские правозащитники подали иск против наследного принца Абу-Даби

Французская правозащитная организация Международный альянс защиты прав и свобод (AIDL) подала судебный иск против наследного принца Абу-Даби Мухаммада бен Зайда Аль Нахайяна, обвинив его в военных преступлениях, соучастии в пытках и жестоком обращении в Йемене.
В жалобе правозащитников AIDL говорится, что принц Мухаммад, который является заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, несет ответственность за нападения на мирных жителей в Йемене, передает Reuters.
"Именно в этой ипостаси он отдает приказы о бомбардировках", - говорится в иске, поданном в парижский суд.
В иске французские правозащитники ссылаются на доклад экспертов ООН, в котором говорится, что бомбардировки коалиции могут представлять собой военные преступления, а в двух учреждениях, контролируемых силами ОАЭ, к заключенным применяются пытки.
В жалобе также упоминаются отчеты правозащитников Human Rights Watch, Amnesty International и Oxfam о необоснованных задержаниях и использовании запрещенных кассетных боеприпасов.
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Война в Йемене унесла жизни более 10 тысяч человек и вынудила более 3 миллионов человек покинуть свои дома (каждый десятый житель Йемена).
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