05 ноября 2018, понедельник

Французская власть расследует смерть в резиденции премьер-министра

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Правоохранители расследуют смерть служащего Республиканской гвардии

Правоохранители расследуют смерть служащего Республиканской гвардии

Во Франции власть расследует смерть служащего Республиканской гвардии, чье тело вместе со служебным оружием было найдено в понедельник, 5 ноября в официальной резиденции премьер-министра.

Об этом сообщает Le Figaro.

Тело, принадлежащее 45-летнему офицеру Республиканской гвардии, обнаружили примерно в 9:30 утра. В обязанности погибшего входило видеонаблюдение за резиденцией.

Главная инспекция национальной жандармерии начала расследование. Основной версией инцидента считают самоубийство, которое, вероятно, было совершено оружием, которое нашли у погибшего.

Премьер-министр Эдуар Филипп в момент обнаружения тела, в резиденции не находился, а пребывал с рабочим визитом в ​​Новой Каледонии. Он уже выразил соболезнования семье погибшего.

Напомним, что в 2017 году французские СМИ опубликовали открытое письмо с жалобой на ухудшение условий труда жандармов, задачей которых является охрана премьер-министра, в частности, из-за усиления террористической угрозы во Франции.

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