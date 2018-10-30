Францию засыпало снегом: почти 200 тысяч домов остались без электричества

В южно-центральной части Франции прошли сильные снегопады, оставив без электричества почти 200 тысяч домов и вызвав хаос на дорогах.
Как сообщает Reuters, снег местами достигал 40 сантиметров.
Ces automobilistes sont toujours bloqués par la neige ce matin sur la RN88, entre la Loire et la Haute-Loire pic.twitter.com/DVAK1QG3Zq— BFMTV (@BFMTV) 30 октября 2018 г.
Порывы ветра местами достигали 130 км в час.
Из-за метели люди оставляли машины прямо на дорогах. Некоторые провели ночь в своих автомобилях.
Для очистки дорог была развернута спецтехника.
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