30 октября 2018, вторник

Францию засыпало снегом: почти 200 тысяч домов остались без электричества

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Во Франции прошли сильные снегопады
Фото: francetvinfo.fr

Во Франции прошли сильные снегопады

В южно-центральной части Франции прошли сильные снегопады, оставив без электричества почти 200 тысяч домов и вызвав хаос на дорогах.

Как сообщает Reuters, снег местами достигал 40 сантиметров.

Порывы ветра местами достигали 130 км в час.

Из-за метели люди оставляли машины прямо на дорогах. Некоторые провели ночь в своих автомобилях.

Для очистки дорог была развернута спецтехника.

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