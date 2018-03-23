Францию всколыхнула волна протестов: полиция применила слезоточивый газ и водометы

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Во Франции прошли массовые акции протеста

Во Франции прошли массовые акции протеста

По всей территории Франции 22 марта прошли массовые забастовки госслужащих, железнодорожников и работников аэропортов.

Забастовки и демонстрации прошли в знак протеста против реформ президента Эммануэля Макрона, который объявил о намерении реформировать Национальную компанию железных дорог SNCF, упразднив особый статус и льготы ее сотрудников, а также пообещал сократить 120 тысяч чиновников, сообщает RFI.

В результате акций протеста было нарушено железнодорожное сообщение и отменены некоторые авиарейсы. Четверть сотрудников муниципальных школ также присоединилась к забастовке.

Всего по всей Франции прошло около 180 манифестаций. По данным Министерства внутренних дел, в них приняли участие 323 тысячи человек.

В Париже железнодорожники прошли протестным маршем от Восточного вокзала в сторону площади Бастилии. Там к ним присоединились госслужащие, которые начали движение от набережной Берси. Профосюзы сообщили о том, что в парижской демонстрации приняли участие 65 тысяч человек.

Также отмечается, что в Париже и Нанте произошли стычки между полицией и манифестантами. В Париже, по данным полиции, было около 300 агрессивно настроенных демонстрантов. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Задержаны трое человек.

Французские железнодорожники обещают устраивать еженедельные акции протеста, которые продлятся три месяца - с 3 апреля до 28 июня.

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