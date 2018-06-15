Мигранты смогут остаться во Франции после проверки информации

Франция заявила о готовности принять мигрантов со спасательного судна Aquarius, от которого отказались Италия и Мальта.

Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан на встрече со своим коллегой из Испании Жозепом Боррелем, пишет Le Figaro.

По словам французского министра, страна готова принять тех беженцев, которые будут соответствовать критериям получения права на убежище.

На данный момент судно с мигрантами направляется в порт Валенсии, ориентировочно оно должно добраться до пункта назначения 16 июня.

Мигранты временно будут находиться в Испании. За это время французский Офис защиты беженцев и лиц без гражданства проверит всю необходимую информацию.

Напомним, судно Aquarius с 629 нелегальными мигрантами отказались принимать порты Италии и Мальты. Среди беженцев были беременные женщины и дети.

На помощь мигрантам, у которых заканчивались припасы, пришла Испания.