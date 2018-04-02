Франция выдворила рекордное количество иностранцев, подозреваемых в радикализме

Франция занесла в список потенциально опасных лиц 26 тысяч человек

В 2017 году Франция выдворила из страны рекордное количество иностранцев, подозреваемых в радикализме.

Об этом сообщил министр внутренних дел Жерар Коломб, пишет Укринформ.

По его словам, речь идет о 20 людях.

"Этот показатель стал рекордным за все последние годы", - подчеркнул французский министр.

При этом Коломб не уточнил, выходцы из каких именно стран были высланы.

Всего в списке МВД Франции находится около 26 тысяч человек, которых подозревают в радикализме.

Напомним, 23 марта в городе Треб на юге Франции мужчина устроил стрельбу в супермаркете, захватив его посетителей в заложники. В результате нападения погибли три человека, еще 16 получили ранения. Нападавший согласился отпустить заложников в обмен на офицера полиции Арно Бельтрама.

Во время штурма супермаркета полиция застрелила нападавшего, которым оказался 26-летний выходец из Марокко Редуан Лакдим, ранее подозреваемый в терактах в Париже 13 ноября 2015 года. Также во время штурма был серьезно ранен полицейский, обменявший себя на заложников. Днем позже он скончался в больнице от полученных ранений.