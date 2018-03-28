Франция вводит обязательное дошкольное образование для детей от трех лет

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98% трехлетних детей во Франции уже посещают дошкольные образовательные учреждения
Фото: Skitterphoto via Pixabay

98% трехлетних детей во Франции уже посещают дошкольные образовательные учреждения

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что с сентября 2019 года дети в возрасте от трех лет должны будут в обязательном порядке посещать детские сады, сообщает Le Monde.

Как отмечается, до сих пор во Франции обязательное обучение начиналось с шести лет, однако с 1989 года каждый ребенок имеет законное право на место в дошкольном образовательном учреждении с трехлетнего возраста.

По данным министерства образования Франции, в 2015-2016 учебном году почти 98% трехлетних детей во Франции учились в дошкольных образовательных учреждениях, однако этот показатель неоднороден в разных частях страны. Так, в этот период в Париже обучались в детских садах около 93% детей трехлетнего возраста, в то время как на Корсике этот показатель составил 87%, а на заморских территориях Франции - лишь 70%.

"Надеюсь, что благодаря этому нововведению с начала учебного года в 2019 году мы сможем исправить эту неприемлемую разницу", - сказал Макрон на конференции, посвященной дошкольному образованию в стране.

Он также пообещал, что дошкольное образование "и в будущем будет оставаться важным элементом французской системы образования".

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